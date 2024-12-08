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"Лучше уж наши кишлаки": Мигранты вступили в спор с главой СПЧ. Русские подсказали простое решение

"Лучше уж наши кишлаки": Мигранты вступили в спор с главой СПЧ. Русские подсказали простое решение

Царьград Фото: Freepik Мигранты вступили в спор с главой СПЧ Валерием Фадеевым, заявив, что "лучше уж наши кишлаки", чем русские деревни, Запад доигрался с санкциями, в ДНР вскрыли преступное гнездо чиновников, в биографии президента Грузии Саломе Зурабишвили обнаружены коричневые пятна, в Дзержинске школьницы ударили учительницу тортом в лицо прямо в её день рождения.

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Комментарии
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Елена Филиппова
Чемодан, вокзал, кишлак... Или аул.
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13 час.
Владимир Елкин
Вот и катитесь в свои кишлаки крутить хвосты ослам, а в России пусть остаются те, кто получил образование и жил и работал в городах!
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12 час.
виктор матвеев
Кишлак это глина смешанная с гавном и шобла обдолбаных ослое@ов.
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8 час.

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