Царьград Фото: Freepik Мигранты вступили в спор с главой СПЧ Валерием Фадеевым, заявив, что "лучше уж наши кишлаки", чем русские деревни, Запад доигрался с санкциями, в ДНР вскрыли преступное гнездо чиновников, в биографии президента Грузии Саломе Зурабишвили обнаружены коричневые пятна, в Дзержинске школьницы ударили учительницу тортом в лицо прямо в её день рождения.