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Мировое обозрение

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Трамп решил сделать Иран экономическим изгоем

Трамп решил сделать Иран экономическим изгоем

Трамп снова объявил войну. На этот раз экономическую. Операция называется «Экономический изгой». Цель простая: отрезать Иран от мировой торговли.

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