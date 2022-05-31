Минтруд определил, кому положено "молоко за вредность"

Минтруд утвердил список условий выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов за вредность. В приложениях к приказу перечислены производства, профессии и должности, где полагается бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием.
Минтруд утвердил список условий выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов за вредность. В приложениях к приказу перечислены производства, профессии и должности, где полагается бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием.
Свежие комментарии