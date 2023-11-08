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Политолог Михайлов призвал к жесткому удару по ВСУ в ответ на обстрел Донецка

Политолог Михайлов призвал к жесткому удару по ВСУ в ответ на обстрел Донецка

Украинские боевики трижды обстреляли Донецк из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Политолог Евгений Михайлов заявил, что уменьшить число обстрелов можно, если провести освобождение и зачистку населенных пунктов, которые находятся рядом с городом.

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