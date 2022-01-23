ИЗВЕСТИЯ iz

6 287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    Давно пора  урезонивать  хамов.Жителя Тулы сняли...
  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Не пророссийского лидера надо поставить а НОРМАЛЬНОГО человека у которого всё в порядке с мозгами! В отличии от тепер...Посол Украины оце...
  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Сколько можно толочь воду в ступе???? Западные идиоты не хотят ничего понимать. Ну и х... с ними!!! На провокации над...Экс-депутат рады ...

В Европе объяснили высокие цены на газ геополитической напряженностью

В Европе объяснили высокие цены на газ геополитической напряженностью

Рост цен на газ на европейском рынке связан с геополитической напряженностью. Об этом рассказала член Еврокомиссии (ЕК) Кадри Симсон на пресс-конференции, прошедшей после завершения неформальной встречи министров энергетики стран Евросоюза (ЕС).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх