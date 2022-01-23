В Европе объяснили высокие цены на газ геополитической напряженностью

Рост цен на газ на европейском рынке связан с геополитической напряженностью. Об этом рассказала член Еврокомиссии (ЕК) Кадри Симсон на пресс-конференции, прошедшей после завершения неформальной встречи министров энергетики стран Евросоюза (ЕС).