NEWS.ru «Они тут не нужны». Итоги прямой линии Путина: МВД вышвырнет тысячи мигрантов из России до Нового года Автор: Дмитрий Горин В четверг, 19 декабря, состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.
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