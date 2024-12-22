«Они тут не нужны». Итоги прямой линии Путина: МВД вышвырнет тысячи мигрантов из России до Нового года

НП

Наталья Павлова

Так их надо не тысячами, а миллионами из России вышвыривать! Если, конечно, не хотим повторений Крокус-сити, подрывов журналистов и генералов, терактов, как в Магдебурге, а ещё нападений мигрантов на наших граждан, мигрантёнышей на школьников.