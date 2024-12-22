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Спички - не игрушка

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«Они тут не нужны». Итоги прямой линии Путина: МВД вышвырнет тысячи мигрантов из России до Нового года

«Они тут не нужны». Итоги прямой линии Путина: МВД вышвырнет тысячи мигрантов из России до Нового года

NEWS.ru «Они тут не нужны». Итоги прямой линии Путина: МВД вышвырнет тысячи мигрантов из России до Нового года Автор: Дмитрий Горин В четверг, 19 декабря, состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Так их надо не тысячами, а миллионами из России вышвыривать! Если, конечно, не хотим повторений Крокус-сити, подрывов журналистов и генералов, терактов, как в Магдебурге, а ещё нападений мигрантов на наших граждан, мигрантёнышей на школьников.
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13 час.

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