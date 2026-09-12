На Алтае жена погибшего бойца подделала документы и "спрятала" авто мужа от его детей

Жительницу Алейска обвинили в хищении автомобиля у супруга, погибшего в зоне спецоперации. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, женщина хотела спрятать машину от детей мужа от прошлого брака.
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