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На Алтае жена погибшего бойца подделала документы и "спрятала" авто мужа от его детей

На Алтае жена погибшего бойца подделала документы и "спрятала" авто мужа от его детей

Жительницу Алейска обвинили в хищении автомобиля у супруга, погибшего в зоне спецоперации. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, женщина хотела спрятать машину от детей мужа от прошлого брака.

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