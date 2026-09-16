Куренков приехал на международные учения "Каспий-2026"

АСТРАХАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл с рабочей поездкой в Астраханскую область, где пройдут международные учения "Каспий-2026" с участием Ирана, Азербайджана, Туркменистана и Казахстана.
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