«Зарядка со стражем порядка» прошла в Мордовии

На спортивной площадке в республиканском санатории «Лесная сказка» утреннюю зарядку с детьми провели представители МВД по Республике Мордовия, Общественного совета и регионального отделения «Движения первых».
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