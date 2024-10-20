Лингвисты изучили высказывания Дудя и Лебедева о Мизулиной. Мирового соглашения не будет

Мизулина не намерена заключать мир с Лебедевым и Дудем по делу об оскорбленииЮрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), Екатерина Мизулина и Артемий ЛебедевРИА Новости Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не станет заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым и блогером Юрием Дудем* в рамках поданного к ним в начале сентября иска об оскорблении чести и достоинства.