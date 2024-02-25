Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии

Глава государства также сказал, что «нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов», как в республике, нетПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в следующих выборах главы государства.
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