Часть британских подростков стали считать себя животными из-за моды

В Великобритании тинейджеры стали все чаще идентифицировать себя как терианы. Они определяют свою сущность как «нечеловеческие животные» и проводят целые дни на четырех конечностях, часто имитируя повадки животных.
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