Во время визита в США от украинского премьера потребовали продемонстрировать результаты контрнаступления до июльского саммита НАТО в Вильнюсе

Стало известно о том, что в ходе своего недавнего визита в США глава украинского правительства в качестве одной из приоритетных тем обсуждал с американской стороной конкретные сроки контрнаступления ВСУ.
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