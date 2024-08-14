Ученые утверждают, что нашли способ побороть депрессию

Открытие сделали ученые из Китая. Справиться с депрессивным состояние поможет классическая музыка. К такому выводу пришли работники Медицинского факультета Шанхайского университета Цзяо Тонг, пишет Gazeta.
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