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Ученые утверждают, что нашли способ побороть депрессию

Ученые утверждают, что нашли способ побороть депрессию

Открытие сделали ученые из Китая. Справиться с депрессивным состояние поможет классическая музыка. К такому выводу пришли работники Медицинского факультета Шанхайского университета Цзяо Тонг, пишет Gazeta.

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