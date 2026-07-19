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Плющенко просит дать из бюджета 24 миллиона рублей на новое шоу Академии, которое будет воспитывать «любовь к родине и семейным ценностям»

Плющенко просит дать из бюджета 24 миллиона рублей на новое шоу Академии, которое будет воспитывать «любовь к родине и семейным ценностям»

Академия фигурного катания под руководством Евгения Плющенко подала заявку на получение финансовой поддержки в форме гранта в размере 24 миллиона рублей.

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Комментарии
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Bogdan Stupin
&quot;...Ставится цель пробудить у молодёжи искреннюю любовь к родине,&lt;...&gt; укрепить представления о важности семейных уз и традиций,&lt;...&gt; сформировать устойчивое чувство гордости за свою страну...&quot; И всё это сделает фирма &quot;Плющенко и семейство&quot;? С таким же успехом можно пригласить для такого дела и Вову Зеленского из Киева...
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1 м.
Надежда
Bogdan Stupin
&amp;quot;...Ставится цель пробудить у молодёжи искреннюю любовь к родине,&amp;lt;...&amp;gt; укрепить представления о важности семейных уз и традиций,&amp;lt;...&amp;gt; сформировать устойчивое чувство гордости за свою страну...&amp;quot; И всё это сделает фирма &amp;quot;Плющенко и семейство&amp;quot;? С таким же успехом можно пригласить для такого дела и Вову Зеленского из Киева...
... и поставить пианино на сцену...
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1 м.
Владимир Аверков
почему мы все должны финансировать эту гомосятину?...всегда его презирал и ждал от него подлянки...и вот-афёры с азерами,киргизами....ждём ещё прогибы для хохложопых...
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1 м.