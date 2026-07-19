Плющенко просит дать из бюджета 24 миллиона рублей на новое шоу Академии, которое будет воспитывать «любовь к родине и семейным ценностям»

Bogdan Stupin

"...Ставится цель пробудить у молодёжи искреннюю любовь к родине,<...> укрепить представления о важности семейных уз и традиций,<...> сформировать устойчивое чувство гордости за свою страну..." И всё это сделает фирма "Плющенко и семейство"? С таким же успехом можно пригласить для такого дела и Вову Зеленского из Киева...