ИА Реалист

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Британия и Россия враждуют на Украине, но хотят разрушить Европу

Британия и Россия враждуют на Украине, но хотят разрушить Европу

ЛОНДОН (ИА Реалист). Правительство Великобритании предложило новый закон, который в одностороннем порядке изменит правила торговли Северной Ирландии после Brexit, несмотря на возражения некоторых британских законодателей и официальных лиц Евросоюза.

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