Британия и Россия враждуют на Украине, но хотят разрушить Европу

ЛОНДОН (ИА Реалист). Правительство Великобритании предложило новый закон, который в одностороннем порядке изменит правила торговли Северной Ирландии после Brexit, несмотря на возражения некоторых британских законодателей и официальных лиц Евросоюза.
ЛОНДОН (ИА Реалист). Правительство Великобритании предложило новый закон, который в одностороннем порядке изменит правила торговли Северной Ирландии после Brexit, несмотря на возражения некоторых британских законодателей и официальных лиц Евросоюза.
Свежие комментарии