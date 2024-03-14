ЕГЭ хотят частично отменить, а бакалавриат и магистратуру уже отправили в прошлое

АЩ

Алексей Щербаков

ЩАП Качество современного образования в настоящее время резко упало по отношению к советскому образованию. Раньше учитель отвечал за успеваемость ученика, и, если тот получал двойку, то учитель оставлял его после уроков, чтобы он подготовил неусвоенный материал. А сейчас такого нет. Не усвоил материал - иди к репетитору, пусть он тебя "подтягивает" за деньги. Хорошо, если родители в состоянии оплатить репетитора, но чаще этого не происходит, и на выходе из школы мы получаем человека с низкими знаниями. У меня тесть был учителем, так он говорил, что система образования в конце существования СССР была порочной. Учителя действовали по принципу три ставлю два в уме. Один чиновник сказал ему, что стране не нужно, чтобы все были с высшим образованием, достаточно, если ученика выпустят из школы с серыми знаниями. Сейчас происходит то же самое. Учитель не заинтересован, чтобы у его учеников были прочные знания.