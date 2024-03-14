В системе российского образования назрели перемены. На днях глава Минобрнауки Валерий Фальков вновь заявил, что подавляющее большинство студентов должны получать высшее образование «в один цикл» — без деления на бакалавриат и магистратуру.
ЕГЭ хотят частично отменить, а бакалавриат и магистратуру уже отправили в прошлое
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП Качество современного образования в настоящее время резко упало по отношению к советскому образованию. Раньше учитель отвечал за успеваемость ученика, и, если тот получал двойку, то учитель оставлял его после уроков, чтобы он подготовил неусвоенный материал. А сейчас такого нет. Не усвоил материал - иди к репетитору, пусть он тебя "подтягивает" за деньги. Хорошо, если родители в состоянии оплатить репетитора, но чаще этого не происходит, и на выходе из школы мы получаем человека с низкими знаниями. У меня тесть был учителем, так он говорил, что система образования в конце существования СССР была порочной. Учителя действовали по принципу три ставлю два в уме. Один чиновник сказал ему, что стране не нужно, чтобы все были с высшим образованием, достаточно, если ученика выпустят из школы с серыми знаниями. Сейчас происходит то же самое. Учитель не заинтересован, чтобы у его учеников были прочные знания.
Ответить
16 час.
Валерий Бирюков
Всем сторонникам ЕГЭ задать один вопрос: когда родилась Арина Родионовна? Если не ответят - всех на переподготовку в начальную школу. Потому, что без правильного ответа на этот вопрос - вся дальнейшая жизнь - насмарку.
Ответить
14 час.
Александр Лагуткин
А кто заинтересован в прочных знаниях учеников? Если министр образования Фурсенко во весь голос заявил, что ему грамотные не нужны. С тех пор упразднили все методики и веками наработанный поход - "от простого к сложному". От Минобра нет научно разработанных методик по каждому предмету вплоть до поурочных планов. Всё свалили на учителя. Создававшуюся лучшими умами сотни лет систему образования специально уничтожили. Греф уже пятилетку предлагает ввести. По ним, - до десяти считает, вывески магазинов в состоянии прочесть - и ладно. Большего быдлу и не надо. Тупой и неграмотной массой, живущей только картинками из рекламы и с смартфоном вместо мозгов управлять гораздо проще. Они ни в науку, ни в высокие технологии не полезут. Вот вам и страна - бензоколонка. То, чего и добивались наши либералы в управлении страной.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии