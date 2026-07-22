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Царьград

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ВГТРК: Путин призвал разобраться с выселением семей военных

ВГТРК: Путин призвал разобраться с выселением семей военных

«Единая Россия» спасла многодетную семью Романовых в Омске от выселения. Чиновники угрожали жилью, но мэр Сергей Шелест решил проблему.

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