В России предложили ввести индексацию больничного листа

В России предлагают изменить порядок расчета и выплаты компенсации на оплату больничного листа. В том числе вести его расчет из 100% от среднего заработка за два предыдущих года, индексировать за этот же период и не облагать НДФЛ.
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