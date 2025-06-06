«А Мыкола пусть сидит в окопе»: Зеленский купил маме подарок — квартиру в Бурдж-Халифа за $3.2 миллиона

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
молодец клоун,мама прежде всего и дороже этих крыс что подыхают на передке!!! Так держать ты настоящий  хохлосвин,батька твой бандера а на окраину насрать!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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