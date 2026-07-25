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В ФРГ заявили, что подрыв «Северных потоков» предназначался для изолирования Германии от РФ

В ФРГ заявили, что подрыв «Северных потоков» предназначался для изолирования Германии от РФ

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффан Котре заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» служил геополитическим интересам третьих стран, стремившихся изолировать Берлин от Москвы.

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