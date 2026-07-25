Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффан Котре заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» служил геополитическим интересам третьих стран, стремившихся изолировать Берлин от Москвы.
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