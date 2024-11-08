RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...«Европе не по зуб...
  • Юрий Зубрин
    Лицо типичного дегенерата!Ермак обвинил ряд...
  • Юрий Зубрин
    Очередного "поцриота" отловили? Обычно они только в сетях "воюют".Жили со мной рядом такие ,а как случилось, сразу в ...Военкомат в Одесс...

Профессор Дизен: звонок Трампа Орбану даёт надежду на скорый мир на Украине

Профессор Дизен: звонок Трампа Орбану даёт надежду на скорый мир на Украине

Норвежский профессор и политолог Гленн Дизен выразил мнение, что звонок победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа премьер-министру Венгрии Виктору Орбану даёт надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх