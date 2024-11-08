Профессор Дизен: звонок Трампа Орбану даёт надежду на скорый мир на Украине

Норвежский профессор и политолог Гленн Дизен выразил мнение, что звонок победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа премьер-министру Венгрии Виктору Орбану даёт надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине.
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