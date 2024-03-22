В России захотели ужесточить контроль за качеством выпускаемой продукции

«Известия»: в РФ предложили проверять стандарты изготовления выпускаемых товаров Минпромторг, Минфин и Росстандарт одобрили законопроект, обязывающий российских производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым они изготавливают свои товары.