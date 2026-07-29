Высокобелковые продукты становятся одним из сегментов массового рынка

На российском продовольственном рынке усиливается интерес к товарам с повышенным содержанием белка. Согласно данным «Московского комсомольца», ссылающегося на отраслевую экспертизу, в I квартале 2026 года объёмы покупок высокобелковой продукции достигли почти 9,9 тыс.
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