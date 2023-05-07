Рейс из Минеральных Вод недолетел до Москвы из-за технических неисправностей

Экипаж воздушного суда принял решение сделать вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.Рейс авиакомпании «Сибирь» 2170, летевший 6 мая из Минеральных Вод в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за технических причин.
Экипаж воздушного суда принял решение сделать вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.Рейс авиакомпании «Сибирь» 2170, летевший 6 мая из Минеральных Вод в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за технических причин.
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