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Марафон ´Старт на Безопасность´.

Марафон ´Старт на Безопасность´.

С целью формирования у несовершеннолетних, законных представителей и педагогов позитивного социального и психологического опыта в вопросах создания безопасного образовательного пространства в учреждении дошкольного образования начался профилактический марафон ´Старт на Безопасность!´Во время профилактического марафона ´Старт на Безопасность!´ в учр .

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