С целью формирования у несовершеннолетних, законных представителей и педагогов позитивного социального и психологического опыта в вопросах создания безопасного образовательного пространства в учреждении дошкольного образования начался профилактический марафон ´Старт на Безопасность!´Во время профилактического марафона ´Старт на Безопасность!´ в учр .