Главного волшебника Новой Зеландии уволила "кучка бюрократов"

Плохие новости из мира магии. В Новой Зеландии уволили главного волшебника страны. Он официально занимал эту должность 23 года, получал зарплату 16 тысяч новозеландских долларов в год: где-то 60 тысяч рублей в месяц за "оказание колдовских услуг".