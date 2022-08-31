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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о подвигах и выдающемся профессионализме военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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