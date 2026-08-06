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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Царукян подерется с Маурисио Руффи на UFC 331 в Лос-Анджелесе 20 сентября

Бой легковесов UFC Армана Царукяна  (23-3) и Маурисио Руффи  (12-2) станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдет 20 сентября в Лос-Анджелесе.

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