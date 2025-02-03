"Это страшно". Дольщики скандального ЖК "Жемчужина" возмутились недочетами в новом доме

Многострадальный дом сдали на восемь лет позже запланированного, и результат собственников совсем не устроил Собственники квартир сданного в конце 2024 года скандального ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской, 76, в Барнауле опасаются, что им придется вселяться в недоделанный дом.