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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Это страшно". Дольщики скандального ЖК "Жемчужина" возмутились недочетами в новом доме

"Это страшно". Дольщики скандального ЖК "Жемчужина" возмутились недочетами в новом доме

Многострадальный дом сдали на восемь лет позже запланированного, и результат собственников совсем не устроил Собственники квартир сданного в конце 2024 года скандального ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской, 76, в Барнауле опасаются, что им придется вселяться в недоделанный дом.

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