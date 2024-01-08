Россия может нарастить поставки нефти в Латинскую Америку Татьяна АрестоваРоссийская нефть, несмотря на вводимые Западом санкции, находит перспективы для расширения своего присутствия на латиноамериканском континенте.
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