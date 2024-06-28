Russian State Duma Press Service/via Globallookpress.com/GloballookpressСегодня 18K прочитали Обсуждение тайного телефонного звонка министру обороны Белоусову из Пентагона не утихает уже несколько дней.
После беседы Белоусова с Пентагоном "Жнец" не появлялся над Чёрным морем уже 4 дня
Комментарии
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Natalija Osminina
Уверена, что когда Остин стал петь свою старую песню о главном-о недопустимости перехода Россией красных линий, Белоусов зло сказал Остину, что США сами пересекли красные линии. И это им нужно следить за собой в первую очередь, если они не хотят Третьей Мировой. Судя по всему Остин ядерной Третьей Мировой не захотел. Кто бы сомневался. А всего-то надо было ответить уверенно и зло.
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5 час.
МБ
Максим Буров
На самом деле, Анкл-Бенс сердечно поблагодарил через Белоусова наше руководство за то, что для западных журналистов Кремль оказался "не в курсах" что там произошло с глобальным хоуком. Вот если бы Песков сказал : мы опять обосс... этот ху... ой, хоук... вот позор то был бы, а...? на весь мир, не отвертишься!:)
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1 час.
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