После беседы Белоусова с Пентагоном "Жнец" не появлялся над Чёрным морем уже 4 дня

Natalija Osminina

Уверена, что когда Остин стал петь свою старую песню о главном-о недопустимости перехода Россией красных линий, Белоусов зло сказал Остину, что США сами пересекли красные линии. И это им нужно следить за собой в первую очередь, если они не хотят Третьей Мировой. Судя по всему Остин ядерной Третьей Мировой не захотел. Кто бы сомневался. А всего-то надо было ответить уверенно и зло.