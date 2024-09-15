В Госдуме отреагировали на отказ Алаудинова помогать сдавшимся в плен бойцам

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал отказ командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова помогать добровольно сдавшимся в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ) чеченским бойцам эмоциональным.
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