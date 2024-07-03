"Детская супермодель России"

Во-первых, девочки-подростки - "гадкие утята". Они недооформлены телесно, но уже имеют желание и цель... Лучше всех - по-взрослому - выглядят скороспелки, которые быстро обабятся и потеряют форму, если не будут работать над собой. То есть конкурсы воспитывают самодисциплину, привычку держать себя в форме, правильно питаться, правильно двигаться, изучать языки для международного успеха... У худеньких больше шансов заполучить точёную фигурку, но это будет потом. Второе: родители мечтают о повторении их дочерьми судеб Н. Водяновой и И. Шейхисламовой - женщин, вырвавшихся из скучноватой простонародной бабьей судьбы. А озабоченные обыватели своими тупыми мозгами везде домысливают разврат... Вы уверены, что все должны хотеть повторения вашей судьбы? Похоже, довольно унылой.

М

ММ

Так! А автор и дикие жители Ростова хоть раз были на ВЗРОСЛЫХ соревнованиях по спортивной гимнастике? А сколько лет этим ВЗРОСЛЫМ гимнасткам??? Дебилы! Пример:Ольга Бичерова (Советский Союз): Бичерова, чемпионка мира 1981 года в многоборье, была представлена на соревнованиях 1981 года в возрасте 12 лет, но утверждалось, что она родилась в 1966 году на чемпионате мира 1981 года позже в том же году. В 17 лет у гимнасток практически пенсионный возраст. Ирина Винер на соревнованиях по спортивным танцам очень удивлялась, когда увидела девочек 11-13 лет НЕНАКРАШЕННЫМИ! Она привыкла, что девочки-гимнастки накрашены и выступают фактически как взрослые. Акцентировать внимание на таких конкурсах это как раз демонстрировать какие педофильские мысли бродят у озабоченных властей!