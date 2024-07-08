УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Маруга
    И щуку кинули у реку. И зачем такая....«Дед Хасан» росси...
  • Вовладар Даров
    Вы ему ещё орден за это дайте!)Сердючка отказала...
  • Eduard
    Что хотим,то и делаем,Запад сам мошейничает во многих сферах!«Здравница» на чу...

ФСБ предотвратила угон стратегического бомбардировщика

ФСБ предотвратила угон стратегического бомбардировщика

Они также помешали вербовке Киевом российского летчика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ РФ. Была пресечена очередная попытка спецслужб с Украины провести операцию по угону за пределы страны дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВС РФ, вскрыта причастность спецслужб участников Североатлантического альянса к ее подготовке и проведению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх