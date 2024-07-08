ФСБ предотвратила угон стратегического бомбардировщика

Они также помешали вербовке Киевом российского летчика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ РФ. Была пресечена очередная попытка спецслужб с Украины провести операцию по угону за пределы страны дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВС РФ, вскрыта причастность спецслужб участников Североатлантического альянса к ее подготовке и проведению.