Фьючерсы на золото достигли рекордных $3 450: новый максимум на COMEX

На бирже COMEX зафиксирован рекордный рост стоимости золота. Фьючерсы на драгоценный металл достигли исторического максимума в $3 450 за тройскую унцию, что подчеркивает усиление интереса инвесторов к золоту.
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