США запретят Пентагону закупки аккумуляторов у CATL, BYD и других китайских компаний

Американские законодатели запретили Министерству обороны покупать аккумуляторы, произведенные крупнейшими компаниями Китая, расширяя усилия Вашингтона по отделению цепочки поставок Пентагона от его геополитического конкурента.
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