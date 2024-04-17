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Сальдо: ВС РФ нарастили число мобильных комплексов ПВО в Херсонской области

Сальдо: ВС РФ нарастили число мобильных комплексов ПВО в Херсонской области

Армия России усилила меры противодействия участившимся атакам с территорий Херсонской области, подконтрольных Украине, увеличив число систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильных комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

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