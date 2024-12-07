«Любая женщина чувствует себя ведьмой» Как Поклонская из символа Русской весны и защитницы царя превратилась в «колдунью»

Наталья Поклонская — один из главных символов Русской весны. За десять лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, она проделала путь от главы прокуратуры региона до депутата Госдумы, затем ушла из политики и не раз совершала повороты в карьере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии