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  • Сергей Храмов
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«Любая женщина чувствует себя ведьмой» Как Поклонская из символа Русской весны и защитницы царя превратилась в «колдунью»

«Любая женщина чувствует себя ведьмой» Как Поклонская из символа Русской весны и защитницы царя превратилась в «колдунью»

Наталья Поклонская — один из главных символов Русской весны. За десять лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, она проделала путь от главы прокуратуры региона до депутата Госдумы, затем ушла из политики и не раз совершала повороты в карьере.

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