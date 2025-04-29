Всего 4 признака: как понять, что в магазине вам пытаются продать испорченный шашлык

Многие предпочитают готовить мясо для шашлыка сами, по своим проверенным рецептам. И это правильно. Так, по крайней мере, есть уверенность и в свежести мяса, и в наборе специй, которые были использованы, и в сроке хранения замаринованного продукта.
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