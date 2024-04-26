Кто у «Аппарата»: каким к нам вернулся шедевр Дзиги Вертова

Оригинальная музыка 1929 года, правильные вступительные титры и откорректированные кадры со съемкой через зеркало — вот главные особенности новой версии «Человека с киноаппаратом», представленной на Московском Международном кинофестивале.
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