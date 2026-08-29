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Адвокат Шевцова раскрыла, кому достанутся деньги из автомобиля Усольцевых

Адвокат Шевцова раскрыла, кому достанутся деньги из автомобиля Усольцевых

Деньги, обнаруженные в машине Сергея и Ирины Усольцевых, пропавших вместе с дочерью Ариной в Красноярском крае в сентябре 2025 года, могут передать родственникам только в случае установления судом доверительного управления их имуществом или признания умершими.

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