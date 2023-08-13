За чем следить инвестору на этой неделе

Грядущая неделя будет насыщена событиями как тривиальными для российского рынка (раскрытие отчетности, решение о выплате дивидендов), так и необычными — например, принятием решения о редомициляции (перерегистрации компании в другой юрисдикции).
Грядущая неделя будет насыщена событиями как тривиальными для российского рынка (раскрытие отчетности, решение о выплате дивидендов), так и необычными — например, принятием решения о редомициляции (перерегистрации компании в другой юрисдикции).
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