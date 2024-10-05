Замена Volkswagen Terramont и Hyundai Palisade. В России переписали цены на большой кроссовер Geely Okavango

В России подняли цены на китайский кроссовер Geely Okavango, который стал дороже на 49 тыс. рублей Кроссовер предлагается в двух версиях — Luxury и Flagship, которые теперь предлагаются за 3,529 млн и 3,679 млн рублей соответственно.
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