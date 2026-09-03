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Пятый канал

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«А не хотите ли вы?»: Волкова рассказала, как попала в Театр сатиры

«А не хотите ли вы?»: Волкова рассказала, как попала в Театр сатиры

Актрису Екатерину Волкову пригласили в труппу Театра сатиры прямо в ее день рождения. Об этом она рассказала корреспонденту NEWS.

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