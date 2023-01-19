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Президент Лукашенко: Запад хочет использовать Украину против Белоруссии

Президент Лукашенко: Запад хочет использовать Украину против Белоруссии

Западные государства хотят использовать Украину против Белоруссии. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Александр Лукашенко, белорусский президент.

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