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Кузнецов о ЦСКА: «Что при Федотове, что при Николиче футбол почти тот же. Круговой держит марку. Молодец, что отказался сидеть в запасе в «Зените»

После 11 туров московский клуб занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ с 20 очками.  «Изменений по сравнению с прошлым сезоном практически нет.

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