Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле сообщил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер пообещали передать Киеву оценки российского лидера Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине.
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