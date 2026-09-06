Ушаков раскрыл детали переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле сообщил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер пообещали передать Киеву оценки российского лидера Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине.