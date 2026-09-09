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Газета.ру

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Рубио анонсировал создание дорожной карты по переговорам РФ и Украины

Рубио анонсировал создание дорожной карты по переговорам РФ и Украины

Марко Рубио  © Fernando Vergara/Reuters В ближайшие недели появится возможность разработать план по возобновлению переговоров об урегулировании конфликта на Украине, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

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ШКИПЕРизменено

О чём можно говорить с ЗЕ ? США и Запад в целом считают и всегда считали Россию своим врагом .Их мнение НИКОГДА не поменяется, кто бы не был у руля и в США ,и на Западе.  «  В США и Европе уже смирились с тем, что война на Украине продолжится и в 2027 году. Об этом, анализируя итоги визитов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, пишет агентство Bloomberg.  »  Так к чему вся эта болтовня о каких то переговорах ?