Про кефир, героев, искренность и загадочные знаки

ИВ Иван Вакула Никто не знал и не ведал, что есть в России такой человек, ВВП. И вот 25 лет, во главе самой большой страны в мире России. Случай или везение. Сколько было выборных компаний и не нашлось ни одного человека, который смог бы убедить народ в переизбрании.

Александр Беспалый Мне очень понравилось как В.В. Путин разговаривал с журналистом и какая у него добрая и широкая душа, он настоящий русский патриот и великий человек, великий президент. Я на него когда смотрю то ощущаю защищенность и доброту. Долгих лет Вам Владимир Владимирович, берегите и храните нашу любимую и великую РОССИЮ !!!