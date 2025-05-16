Что ни говорите, а многие наши неприятности в жизни, как отдельных людей, так и всего российского государства, часто происходят из-за того, что какие-то вещи не называются своими именами.
Про кефир, героев, искренность и загадочные знаки
Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Никто не знал и не ведал, что есть в России такой человек, ВВП. И вот 25 лет, во главе самой большой страны в мире России. Случай или везение. Сколько было выборных компаний и не нашлось ни одного человека, который смог бы убедить народ в переизбрании.
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22 час.
Александр Беспалый
Мне очень понравилось как В.В. Путин разговаривал с журналистом и какая у него добрая и широкая душа, он настоящий русский патриот и великий человек, великий президент. Я на него когда смотрю то ощущаю защищенность и доброту. Долгих лет Вам Владимир Владимирович, берегите и храните нашу любимую и великую РОССИЮ !!!
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16 час.
S
Serg
Интересно было бы посмотреть на реакцию народа, если бы Путин демонстративно перед репортерами ударился головой о холодильник, из которого этот кефир и достал. А кефир я из без путинской случайной рекламы пью, когда захочу.
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10 час.
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